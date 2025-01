COMACCHIO (FE) – Lido degli Estensi. Minaccia di impiccarsi dal ponte “Albani”: salvato dai Carabinieri un 40enne del posto

Oggi intorno alle ore 10:00, a seguito di numerose segnalazioni giunte al 112 che indicavano un uomo con intenti suicidi sul ponte “Albani” lungo la S.S.309 “Romea” tra Porto Garibaldi e Lido degli Estensi, la Centrale Operativa della Compagnia di Comacchio inviava sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ed una della Stazione di Lido degli Estensi. I militari, arrivati nel luogo indicato in pochi istanti, hanno rintracciato l’uomo, un 40enne cameriere della zona, il quale aveva già saldamente legato il capo di una corda alla ringhiera di protezione del ponte e l’altro capo attorno al proprio collo. I Carabinieri hanno mantenuto un costante dialogando con l’uomo nel tentativo di farlo desistere; tuttavia lo stesso improvvisamente ha cercato di lanciarsi nel vuoto. Solo la prontezza dei militari che sono riusciti ad afferrarlo quando ormai aveva guadagnato il vuoto, ha permesso di evitare il peggio. Riportato sulla sede stradale lo stesso è stato subito soccorso ed affidato ai sanitari. L’uomo fortunatamente non in pericolo di vita è stato poi trasportato presso l’arcispedale “Sant’Anna” di Cona dai sanitari del 118.

