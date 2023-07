MATTARELLI: “ulteriore esposto alla PROCURA GENERALE DI BOLOGNA su archiviazione dei procedimenti sulle AZIONI e sui DIAMANTI fatta dalla PROCURA DI FERRARA”

Spett.le stampa libera ,Sono costretto ad informarVi che a seguito della conferenza stampa di aprile 2023 sulla lettera al ministro NORDIO relativo al caso dei 10.000 piccoli azionisti della ex CRCento spa ed inseguito alla risposta di archiviazione da parte dello stesso ministro , ho presentato un ulteriore esposto alla PROCURA GENERALE DI BOLOGNA in merito alla archiviazione dei due procedimenti sulle AZIONI e sui DIAMANTI fatta dalla PROCURA DI FERRARA .

Ebbene oggi , la PROCURA GENERALE DI BOLOGNA in poco più di un mese mi risponde che “ non si ravvisano spazi di intervento “ .

Quindi mi sono rivolto al Presidente della EFES Marc MATHIEU ( Segretario Generale FEAD – FEDERAZIONE EUROPEA DELL’AZIONARIATO DEI DIPENDENTI

EFES – EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP) a Bruxelles.

In Italia la giustizia per i piccoli azionisti NON esiste , nonostante qualche politico sventoli il “ patriottismo “ in modo sempre più sgangherato . Ma quale patriottismo può essere mai vantato se Milioni di piccoli azionisti vengono depauperati ed ingannati da ANNI ed i managerssssss vengono premiati !

Ho chiesto al presidente MATHIEU di portarmi a settembre presso il parlamento europeo o presso la corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo . Il caso della ex CRCento spa è ECLATANTE ma è del tutto analogo ai casi delle varie banche fallite in Italia , terminate con il così detto meccanismo del BAIL-IN . Ormai è evidente che il potere FINANZIARIO di questo EURO sintetico ha la mano libera sui risparmi della gente comune e fino a che non verrà fatta giustizia VERA non potremo dire che siamo una democrazia compiuta .MARC MATTARELLI PRESIDENTE LIBERTÀ PER CENTO PRESIDENTE EX ASSOCIAZIONE PICCOLI AZIONISTI CRCENTO SPA

Mi piace: Mi piace Caricamento...