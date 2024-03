MATTIA PAVANI È UN NUOVO GIOCATORE DELLA BENEDETTO XIV

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …

La Benedetto XIV è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo fino alla fine della stagione con Mattia Pavani.

“Diamo il benvenuto a Mattia Pavani all’interno del nostro roster. Un ragazzo giovane, ma che ha già assaggiato la categoria senior nella sua precedente esperienza ad Ozzano”, spiega Coach Matteo Mecacci. “Insieme a Tommaso Bucciol ci aiuterà a tenere alta l’intensità degli allenamenti ed a raggiungere il quorum necessario nelle nostre sedute per prepararci al meglio in vista dei prossimi, e decisivi mesi, della nostra stagione”

Bolognese classe 2004, Mattia Pavani è un esterno di 198 cm che può giocare tanto da playmaker quanto da guardia. Svolge tutto il percorso giovanile tra le fila della Fortitudo Academy con cui, nella stagione 2022/23, realizza oltre 16 punti di media in Under 19 Eccellenza. Parallelamente, disputa anche, in doppio tesseramento, la C Gold con la Francesco Francia, mettendo a segno quasi 8 punti a partita in 20 presenze. Nella prima parte di questa stagione è ai New Flying Balls Ozzano, in Serie B Nazionale, con cui gioca 9 minuti di media in 13 partite.

