Mercatino del riuso: pubblicata bozza di accordo tra comune e Pro Loco di Cento per i prossimi mesi

di Marco Cevolani

Come molti centesi avranno visto, domenica scorsa (19 marzo per chi legge, ndr) è ripreso il mercatino del riuso a Cento; per la verità un po’ deludente visto lo scarso numero di espositori e banchetti e infatti tra i pochi di essi, raggiunti dalla nostra redazione, serpeggiava del pessimismo circa la prosecuzione dello stesso nei prossimi mesi, qualcuno si era persino sbilanciato in fantasiose ricostruzione che vedevano la giunta (o almeno una parte di essa) non proprio favorevole a tale prosecuzione. Chiacchiere e voci prontamente smentite dato che all’albo pretorio del nostro comune (https://servizi.comune.cento.fe.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/96219) è stata pubblicata la bozza di accordo tra Comune di Cento e la Pro Loco guidata da Daniele Rubino, valevole fino a giugno di quest’anno.

