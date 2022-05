MESOLA: Danneggia il Bar, aggredisce gli avventori ed i Carabinieri e viene arrestato

Era la notte di martedì 03 maggio 2022 quando alla Centrale Operativa 112 dei Carabinieri di Comacchio (Fe) pervenivano diverse telefonate da parte di cittadini allarmati dalla presenza di un uomo esagitato ed aggressivo all’interno del bar “Dream Caffè”, sito in piazza Garibaldi di Ariano Ferrarese (Fe). Sul posto l’operatore inviava immediatamente la gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Comacchio e la pattuglia della Stazione di Lagosanto (Fe). I militari giunti presso il locale pubblico venivano avvicinati dal titolare e da alcuni clienti, i quali indicavano un cittadino extracomunitario, ancora presente nella piazza, quale responsabile del danneggiamento di alcuni tavolini e suppellettili del bar nonché dell’aggressione del titolare e due clienti intervenuti in sua difesa. L’uomo veniva avvicinato dai Carabinieri che gli chiedevano le ragioni del gesto e questi, in preda agli effetti dell’alcool, aggrediva con calci e spinte i militari che lo bloccavano ed arrestavano per violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché per lesioni personali. Condotto in caserma l’arrestato veniva identificato per S.A., marocchino 30 enne, residente in zona, noto agli uffici di polizia e già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g., nell’ambito di altro procedimento penale. Il magrebino, terminate le formalità rito, come disposto da competente autorità giudiziaria, veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del procedimento con rito direttissimo. Giovedì 05 maggio 2022 il Giudice monocratico del Tribunale estense ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza dibattimentale a martedì 24 p.v.

