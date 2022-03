METEO: DOPO OLTRE 100 GIORNI DI ‘SECCO’ ARRIVANO LE PIOGGE

Finalmente arriva la pioggia: prime gocce domani sera, mercoledì e giovedì la fase più intensa. Ma per i meteorologi non basta: per risolvere la cronica siccità del periodo bisogna sperare che piova per qualche giorno in più.

Nuvole in arrivo, finalmente, dopo sette mesi di siccità e ad ormai un anno e mezzo dall’ultima vera perturbazione. Nelle prossime 48 ore la pioggia farà il suo ritorno sulla Pianura Padana.

Oltre la pioggia tornerà il freddo e la perturbazione potrebbe addirittura abbassarsi verso fine settimana, portando la neve in collina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...