MODENA: Tenta di scavalcare la rete della scuola e resta impiccato alla sua stessa borsa

Un uomo questa mattina ha perso la vita nel plesso scolastico di viale Corassori, dove si trovano Wiligelmo, Cattaneo e Guarini, è successo poco dopo l’orario di ingresso a scuola. Per motivi ancora da chiarire, dalla prima ricostruzione l’uomo di circa 50 anni ha tentato di scavalcare, per uscire, una recinzione sul retro del Guarini, alta circa due metri, ma i manici della borsa che aveva con sè sono rimasti impigliati sulla sommità bloccandogli la gola. E’ morto soffocato. Sul posto il 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto. link all’articolo originale

foto modenaindiretta

Fonte modena in diretta

