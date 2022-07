Monica Calamai nominata Commissario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara a partire dal prossimo primo agosto

“Apprendo del provvedimento della Giunta regionale e ringrazio per la fiducia accordata. Sono nella realtà della provincia di Ferrara da più di due anni ed ho potuto apprezzare le specificità e le qualità di questo territorio. Inizierò da subito a lavorare all’integrazione delle due Aziende, che rimane l’obiettivo portante, ponendo la massima attenzione all’ascolto e al contributo di tutti i professionisti della sanità ferrarese ed ovviamente delle Istituzioni e parti sociali. Tutto il mio impegno anche per le problematiche che caratterizzano un periodo storico difficile per la sanità pubblica.

Il percorso sarà sicuramente complesso ma altrettanto stimolante e finalizzato ad una forte valorizzazione della sanità ferrarese.

Non partiamo certo ‘dal nulla’ ma da un percorso strutturato e che ha visto negli ultimi due anni una proficua collaborazione con la dottoressa Paola Bardasi ed il suo staff”.

