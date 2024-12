NATALE SOLIDALE: alunni della scuola secondaria “Il Guercino” ricordano gli anziani e le persone meno fortunate

In occasione delle festività natalizie, alunni e alunne della scuola secondaria “Il Guercino” hanno voluto ricordare gli anziani e le persone meno fortunate . Hanno quindi pensato, insieme ai docenti di musica, di recarsi presso il Pensionato “Cavalieri”, la casa di riposo “Plattis” e alla “Coccinella Gialla” per portare un po’ di musica natalizia e di freschezza. L’accoglienza di questi luoghi di accoglienza che offrono tanto aiuto alle famiglie del nostro territorio è stata grande. In ogni luogo, i ragazzi e le ragazze sono stati accolti con piccoli doni e merende. La solidarietà crea sempre legami ambivalenti, dove chi dà, riceve. E’ stato un momento molto importante ed educativo che ha portato ad un reale spirito natalizio.

