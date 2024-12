Casa della Comunità di Pieve di Cento, potenziato il servizio infermieristico interaziendale per la presa in carico dei pazienti a rischio di BPCO e diabete

Rinforzata l’attività dell’ambulatorio della cronicità presso la Casa della Comunità di Pieve di Cento. Ulteriormente potenziata con un nuovo importante tassello la struttura interaziendale delle Aziende USL di Ferrara e Bologna.

L’ambulatorio infermieristico è gestito in modo integrato fra i professionisti di entrambe le ASL per la presa in carico dei pazienti con patologie croniche, focalizzando i punti di contatto dei percorsi a gestione integrata di Bologna e Ferrara riguardanti in particolare il diabete e la BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva).

Per il percorso della BPCO, nell’ambulatorio vi è la possibilità di presa in carico da parte di un infermiere esperto formato in questo capo.

Il percorso Diabete è organizzato per la presa in carico dei pazienti diabetici, integrando due infermiere: una infermiera della Specialistica della Casa della Comunità di Pieve di Cento e una collega del Servizio di Specialistica Ambulatoriale dell’Ospedale di Cento.

L’ambulatorio infermieristico della cronicità è attivo da lunedì a venerdì, ora il venerdì mattina possono accedere i pazienti inviati dai medici di medicina generale dei Comuni di Cento, Pieve di Cento e limitrofi per il percorso BPCO e il percorso Diabete, oltre che per tutte le altre prestazioni infermieristiche per la cronicità.

Il progetto, elaborato prima del Covid ma interrotto praticamente subito a causa della pandemia, è già attivo a pieno regime come ulteriore presidio di assistenza territoriale per la presa in carico della cronicità, particolarmente importante in un territorio interprovinciale in cui è ormai consolidata la tendenza all’invecchiamento e quindi a una maggiore incidenza delle patologie croniche (diabete, malattie del sistema circolatorio, malattie dell’apparato respiratorio) rispetto alla media regionale, che richiedono interventi sanitari a lungo termine e di prossimità.

repertorio casa della comunità pieve di cento

