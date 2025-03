Necessario un supporto concreto alla attività di vicinato a Campotto (Argenta) – l’intervento di Confcommercio

“La situazione nell’area di Campotto era e rimane complessa: dalla viabilità problematica dovuta al cantiere per il nuovo ponte sull’Idice per arrivare all’impatto ed alle conseguenze dei pesanti eventi alluvionali dell’autunno scorso, non c’è davvero tregua per i residenti e le attività di vicinato – spiega Alessandro Draperis, presidente della delegazione Confcommercio ad Argenta ed aggiunge – al primo cittadino avevano chiesto in passato di azzerare la TARI per quegli operatori che lavorano in quella zona. Nei giorni scorsi sulla stampa locale il sindaco Andrea Baldini ha preannunciato uno sconto sulla TARI. A questo punto chiediamo chiarezza sulle modalità con le quali l’Amministrazione comunale argentana intende muoversi nel concreto a supporto dei piccole imprese di prossimità che vivono una situazione di precarietà e si aspettano segnali di supporto. Come Associazione di categoria auspichiamo che tutto questo avvenga con tempismo e nell’ottica di un ragionevole dialogo tra Pubblico e Privato” auspica il presidente Draperis.

