Venerdì 06 maggio 2022, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, al liceo Cevolani di Cento, si celebrerà la Notte Nazionale del Liceo Classico: uno degli eventi più innovativi nella scuola degli ultimi anni, ormai arrivato alla sua ottava edizione. Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, e introdotta quest’anno dal brano inedito “L’onda perfetta” del cantautore fiorentino Francesco Rainero, la notte nazionale del liceo classico – evento a cui parteciperanno 328 licei sparsi sul territorio nazionale – si è rivelata un’idea vincente: ha dimostrato in maniera evidente che il curricolo del classico, nonostante tutti gli attacchi subìti negli anni, è ancora pieno di vitalità e popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassano di gran lunga quelle richieste a scuola, e ha probabilmente fatto sì che si determinasse quell’inversione di tendenza nelle iscrizioni al liceo classico che ormai da qualche anno hanno ripreso a salire a livello nazionale. Nonostante la pandemia, il liceo Cevolani, come le altre scuole aderenti all’evento, ha optato per la celebrazione in presenza, e aprirà le sue porte alla cittadinanza; i suoi studenti si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica. Chi, tra le 18 e le 24 del 6 maggio, si recherà al Cevolani, potrà assistere a maratone di lettura, concerti, dibattiti, proiezioni, degustazioni a tema ispirate al mondo antico, recitazioni teatrali, e alla conferenza della professoressa Francesca Cenerini dell’Università di Bologna, sul tema Società e maternità nel mondo romano. Nel corso della serata avranno luogo anche la dedica a Francesco Suffritti, allievo del Liceo recentemente scomparso, dell’“angolo della poesia”, nel giardino della magnolia, nonché la premiazione dei vincitori del concorso artistico-letterario Exegi monumentum aere perennius in memoria della prof.ssa Barbara Castaldi. Quest’anno il Cevolani festeggia doppiamente, dato che la nostra studentessa Giorgia Bagnara, ex aequo con Alice Tirino del liceo Genovesi di Napoli, è risultata vincitrice del concorso nazionale “Io e il mio δαίμων”: la fotografia ed il testo da lei realizzati apriranno le celebrazioni in tutti i licei aderenti all’iniziativa. La Notte Nazionale del Liceo Classico è più che una festa. È un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, che non va a sostituire quello tradizionale, ma si affianca ad esso in maniera produttiva. Il bello della Notte Nazionale non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono, che fanno sì che gli studenti identifichino i locali in cui quotidianamente vivono le ansie e le aspettative di un cammino di studio, faticoso ma gratificante, con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire gioia, condivisione, rispetto dei tempi e delle parti. Tutti assieme, in una Italia finalmente unita nell’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana.

