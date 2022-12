OPEN DAY – SECONDO APPUNTAMENTO IN PRESENZA SABATO 10 DICEMBRE 2022

Proseguono le attività di orientamento in entrata nel nostro istituto. Genitori e studenti sono invitati a partecipare per conoscere l’offerta formativa e visitare i nostri laboratori. DUE GLI APPUNTAMENTI: sabato 10 dicembre 2022 e sabato 14 gennaio 2023. Genitori e studenti si dovranno iscrivere. Le fasce orario per la visita alla scuola sono 3 per ogni open day (15-16, 16-17, 17-18) e per ogni settore della scuola: Liceo, settore Economico e Settore Tecnologico. Per le iscrizioni seguite le indicazioni sulla home page del sito della scuola www.isit100.fe.it

