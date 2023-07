Ospedale del Delta, inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso totalmente riqualificato

Il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta che si inaugura oggi è stato oggetto di un importante e corposo intervento di riqualificazione e ammodernamento che ha apportato migliorie ed efficientamento degli spazi, dei percorsi e dei modelli organizzativi.

Folta la presenza di autorità, sindaci del territorio, personale sanitario e mondo del volontariato alla cerimonia di inaugurazione. A fare gli onori di casa la direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi Monica Calamai che ha accolto l’assessore Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini.

Durante la cerimonia sono intervenuti Rita Maricchio, direttrice Distretto Sud Est, Claudio Balboni, direttore Direzione Medica Ospedale del Delta, Giovanni Peressotti, direttore Attività tecniche, Daniele Cariani direttore Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Erika Salvioli responsabile Aree Aziendali di Terapia Intensiva e Pronto Soccorso provinciali. Intervenuti anche i sindaci Cristian Bertarelli di Lagosanto, Alice Zanardi di Codigoro nonché presidente Comitato di Distretto, e Gianni Michele Padovani presidente della Provincia di Ferrara e sindaco del Comune di Mesola.

I lavori, partiti a inizio dicembre 2022, hanno permesso la riqualificazione della rete dell’emergenza urgenza ospedaliera, con riferimento agli aspetti tecnici, impiantistici, distributivi e funzionali, senza impattare sui servizi sanitari grazie alla realizzazione di un Pronto Soccorso temporaneo che negli ultimi sei mesi ha garantito la funzionalità del servizio di emergenza durante l’esecuzione dei lavori all’interno dell’attuale PS, riattivato e tornato operativo dal 13 luglio.

Il progetto ha interessato quattro punti cardine: recupero funzionale della struttura esistente e adeguamento impiantistico; migliorie operative e funzionali dei percorsi di accesso, delle sale di attesa e delle aree di lavoro del personale; umanizzazione (riconoscibilità dei percorsi per utenti e personale); sostenibilità ambientale (impianti meccanici di trattamento aria con controlli di ultima generazione, diffusione aria all’interno dei locali con “travi fredde” a soffitto, utilizzo di materiali riciclabili).

L’investimento complessivo ammonta a circa 2,8 milioni di euro, finanziati per 2 milioni dalla Regione e 800mila euro dal finanziamento ex DL 34/20.

INTERVENTI EFFETTUATI

Riqualificazione dell’intero Pronto Soccorso con realizzazione di un’espansione della camera calda, di nuovi ambulatori “open space” che consentano di ottimizzare i percorsi di accesso sanitari e di spazi di servizio e supporto

con realizzazione di un’espansione della camera calda, di nuovi che consentano di ottimizzare i percorsi di accesso sanitari e di spazi di servizio e supporto Ottimizzazione e separazione dei percorsi in base al codice colore : Ambulatori Codici Verdi–Azzurri nell’area a bassa criticità e Ambulatori Codici Arancio–Rossi nell’area ad alta criticità

: Ambulatori Codici Verdi–Azzurri nell’area a bassa criticità e Ambulatori Codici Arancio–Rossi nell’area ad alta criticità Realizzazione di locali attrezzati per “codici rossi”

Espansione della camera calda e ampliamento degli spazi di attesa articolati per tipologia di utenti ed accompagnatori

articolati per tipologia di utenti ed accompagnatori Rifacimento completo della dotazione impiantistica

Dopo il trasferimento del PS nel nuovo corpo, il fabbricato destinato a Camera calda temporanea verrà utilizzato come accesso protetto al Poliambulatorio

DOTAZIONI TECNOLOGICHE

È stata acquisita una diagnostica radiologica portatile di Pronto Soccorso.

Si aggiungono due pensili per la sala emergenze, quattro monitor multiparametrici per il monitoraggio di parametri fisiologici, cinque saturimetri e cinque letti elettrici per la Medicina d’Urgenza

Il valore complessivo è di circa 180mila euro.

ALTRI INTERVENTI PER L’OSPEDALE DEL DELTA

Adeguamento Medicina d’urgenza (‘adattabile’ in Terapia semintensiva in caso di pandemia): lavori completati e reparto attivo dal 2021

(‘adattabile’ in Terapia semintensiva in caso di pandemia): lavori completati e reparto attivo dal 2021 Realizzazione nuova cabina elettrica MT/BT: lavori completati nel 2023

MT/BT: lavori completati nel 2023 Potenziamento Centro PMA – Procreazione Medicalmente Assistita: in fase di affidamento

ORGANIZZAZIONE

Dotazione personale di assistenza:

Medici : 15 strutturati (su pianta organica di 27) più 4 con contratto in convenzione e altri specializzandi

: 15 strutturati (su pianta organica di 27) più 4 con contratto in convenzione e altri specializzandi Infermieri : 46 assegnati al Pronto Soccorso/118; 12 Osservazione Breve Intensiva – Medicina d’urgenza

: 46 assegnati al Pronto Soccorso/118; 12 Osservazione Breve Intensiva – Medicina d’urgenza OSS : 12 in PS; 4 OBI/Medicina d’urgenza

: 12 in PS; 4 OBI/Medicina d’urgenza Autista soccorritore: 12 per 118

I dati d’attività e l’organizzazione provinciale:

La rete provinciale dei PS: due presidi ospedalieri (Azienda Ospedaliero-Universitaria e Ausl) con 4 stabilimenti ospedalieri:

– Ferrara Ospedale Sant’Anna Cona Dea II livello

– Argenta Pronto Soccorso

– Cento Pronto Soccorso di I livello

– Lagosanto Pronto Soccorso di I livello

Accessi: nel 2022 il PS dell’Ospedale del Delta ha avuto 22.905 accessi (su un totale provinciale di circa 130mila) con 809 codici rossi.

I percorsi e progetti innovativi:

Triage attivo H24 con infermiere dedicato e formato

attivo H24 con infermiere dedicato e formato Nuova funzione di flow manager/infermiere flussista (attivo da dicembre 2022) che ha il compito di facilitare e organizzare il flusso dei pazienti

(attivo da dicembre 2022) che ha il compito di facilitare e organizzare il flusso dei pazienti Presidio continuativo dell’area di attesa con rivalutazione delle condizioni cliniche del paziente anche in chiave di informazione e rassicurazione al paziente stesso e/o ai familiari e accompagnatori

con rivalutazione delle condizioni cliniche del paziente anche in chiave di informazione e rassicurazione al paziente stesso e/o ai familiari e accompagnatori Soluzioni specifiche per l’attesa di gruppi particolari di pazienti (pazienti con agitazione psico-motoria, vittime di violenza) e monitoraggio degli abbandoni

per l’attesa di gruppi particolari di pazienti (pazienti con agitazione psico-motoria, vittime di violenza) e monitoraggio degli abbandoni Il nuovo modello organizzativo in PS prevede la distinzione dei percorsi di presa in carico: bassa complessità (gestione codici minori) e medio/alta complessità.

I pazienti che accedono in PS presentano quadri clinici e problematiche assistenziali eterogenee, che richiedono risposte differenziate di cui si deve tener conto nel flusso dei pazienti

Governo del sistema dei trasporti intra ed inter-ospedalieri

intra ed inter-ospedalieri Creazione di disponibilità di prestazioni diagnostiche e consulenze e presenza di percorsi dedicati per l’accesso diretto entro 24/36 ore

Nuovi progetti:

See and Treat e Flow Manager: potenziamento di ulteriori 5 risorse infermieristiche nell’anno 2022

Attivazione percorso di formazione per l’acquisizione delle competenze avanzate per 6 infermieri See&Treat e 3 infermieri Flow Manager

Il progetto Flow Manager è strettamente in rete con la progettualità del Bed Manager provinciale al fine di ridurre il fenomeno del boarding e garantire il ricovero da PS in tempi veloci

Dati See and Treat e Fast Track (da gennaio a luglio 2023):

See and Treat: questo modello a gestione infermieristica si caratterizza per il forte contenimento dell’attesa dell’utenza con problematiche non urgenti, ma che rappresentano la maggior affluenza. Per i casi di minore gravità, trattamento da parte di personale infermieristico appositamente formato, al quale viene attribuita la diretta responsabilità delle procedure effettuate in base a protocolli prestabiliti.

Fast Track: L’infermiere al triage in autonomia invia direttamente allo specialista competente il paziente che rappresenta un quadro di patologia minore e monospecialistica.

