Ospedale di Cento Covid free: chiuso il settore Covid presso la Medicina

in maniera esclusiva a pazienti Covid positivi

Anche l’ospedale di Cento è Covid free. Dopo la recente riconversione dell’ospedale del Delta, chiude anche il settore Covid presso la Medicina dell’ospedale di Cento e quindi non sono più presenti settori dedicati alla gestione dei pazienti Covid positivi.

In analogia con gli altri presidi ospedalieri provinciali, in accordo con la direzione strategica ed infermieristica, i pazienti Covid di pertinenza internistica, così come già avviene per le altre specialità, vengono gestiti nelle cosiddette “bolle”, stanze dedicate ai pazienti Covid positivi, raggruppate in unità all’interno del settore della Medicina.

Con questa ultima riorganizzazione, data l’evoluzione epidemiologica e clinica della malattia da Covid-19 che consente di fare un ulteriore passaggio nella gestione ospedaliera dei pazienti Covid, non è più presente in Ausl Ferrara nessun settore dedicato in maniera esclusiva a pazienti Covid positivi.

