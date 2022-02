PCI CENTO: MANIFESTAZIONE 19 FEBBRAIO NO ALLA GUERRA

Nel pomeriggio del 19 febbraio una delegazione del PCI Cento e di Ferrara ha partecipato alla manifestazione “Fermiamo la guerra” che si è svolta a Bologna in piazza San Francesco con successivo corteo lungo via del Pratello, per dire No alla guerra e NO alla Nato. La manifestazione è stata partecipata dalle principali forze politiche della sinistra di alternativa come il PCI, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo oltre a Comitati per l’Ucraina antifascista, studenti e cittadini.

Chiaro è il messaggio: fermiamo la guerra! Stop all’espansionismo della Nato. No all’invio di militari italiani. Fuori l’Italia dalla Nato e la Nato dall’Italia. Smascheriamo le menzogne di guerra dei mass media. No alle spese militari, sì alle spese sociali.

