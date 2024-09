PIEVE DI CENTO: I Carabinieri hanno il nuovo Comandante

Dopo che il Luogotenente Gesuino Morittu, che aveva comandato la Caserma di Pieve di Cento per lunghissimi anni, era stato posto in congedo per limiti di età, da oggi il Maresciallo Maggiore Alessandro Cappa ha assunto il comando della Stazione dei Carabinieri.

“Ho detto a lui quanto è bella Pieve di Cento – ha commentato il sindaco Luca Borsari – e gli ho assicurato la massima collaborazione da parte mia, dell’amministrazione, della nostra Polizia Locale Reno Galliera e dei cittadini di Pieve al fine di rendere la nostra comunità sempre di più attenta ai problemi e ai bisogni di tutti e a collaborare per contrastare l’inciviltà e l’illegalità. Benvenuto e buon lavoro, Maresciallo!”

