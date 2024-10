Poggio Renatico (FE). Deve scontare 11 mesi di reclusione per rapina: arrestato dai Carabinieri

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Poggio Renatico hanno tratto in arresto un 20enne del posto colpito da un ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna. Il giovane infatti è stato condannato solo alcuni giorni fa dalla stessa Corte d’Appello ad 11 mesi di reclusione per rapina aggravata ed altri reati commessi anche da minorenne nelle province di Ferrara e Bologna.

In particolare, in una serata estiva del 2020 un giovane “poggese”, all’epoca dei fatti 16enne, nel raggiungere a piedi la casa della fidanzata, era stato fermato dall’indagato (coetaneo) e da un complice i quali, con la scusa di una sigaretta, lo avevano avvicinato e quindi costretto, con esplicite minacce e percosse, a consegnargli portafogli e cellulare. Spaventato per quanto accaduto, il minore si era subito rivolto ai militari del posto che in breve termine erano riusciti ad individuare ed a denunciare alla Procura per i Minorenni di Bologna i presunti responsabili.

L’arrestato, al termine delle formalità, è stato quindi condotto presso la propria abitazione dove sconterà la sua pena in regime di detenzione domiciliare.

