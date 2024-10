Coach Di Paolantonio ha rilasciato una breve dichiarazione, in vista della partita contro Orzinuovi di domenica

“Carlos va monitorato tra oggi e domani, ha preso una botta al ginocchio e giocare ogni tre giorni non aiuta al recupero, chiaramente, ma stiamo facendo attenzione ad ogni possibile acciacco. Queste due partite ci hanno dato un’idea sugli aspetti da migliorare, sono anche le prime uscite tutti insieme di un campionato lunghissimo, sicuramente dobbiamo crescere sulla conoscenza reciproca. La ricetta ora è sempre la stessa, giocare in attacco e in difesa insieme, in casa dobbiamo provare a mettere in difficoltà chiunque, nonostante l’avversario sia molto importante, come testimoniato dalla Supercoppa e dalla prima di campionato. Ci sono diverse aree di miglioramento, anche dal punto di vista difensivo, di certo la qualità dell’attacco deve crescere, ma passa dall’allenarsi insieme per migliorare spaziature, timing e livello delle nostre esecuzioni.”

