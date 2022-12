Poggio Renatico, martedì 6 dicembre l’incontro pubblico di Avis per parlare di diabete e i suoi effetti negativi sulla salute

L’intervento del diabetologo Marcello Monesi

Informare e sensibilizzare le persone, ma in particolare i donatori di sangue, sugli effetti negativi per la salute del diabete è uno dei temi che sarà affrontato all’incontro AVIS che è in programma alle 20,30, martedì 6 dicembre a Poggio Renatico, nel Parco 1° Maggio di via S. Carlo, 79.

L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è stato organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Azienda Usl, l’associazione Diabete Ferrara e il Rotary Club Cardinal Lambertini.

La serata prevede che, dopo l’intervento del medico di Avis Silvia Marchesi, che parlerà dell’importanza della donazione del sangue e del plasma, il direttore facente funzioni dell’U. O. C. di Diabetologia Territoriale Ausl di Ferrara Marcello Monesi tenga una conferenza pubblica dal titolo “Quanto zucchero? Il diabete è una malattia da ri-conoscere” per spiegare che cosa è il diabete e quali possono essere le sue conseguenze negative in chi soffre di questa malattia.

A seguire, nella giornata di mercoledì 7 dicembre, nei locali Avis di via Marconi 100 di Poggio sarà possibile effettuare il test gratuito della glicemia dalle 8 alle 11.

