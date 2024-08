POGGIO RENATICO: Si cosparge la maglia di liquido infiammabile negli uffici comunali e minaccia di darsi fuoco ma desiste grazie all’intervento del Comandante della Stazione Carabinieri.

Nel pomeriggio di ieri 1 agosto, negli uffici comunali di Poggio Renatico, un cinquantaduenne è entrato negli uffici del comune e si è cosparso la maglietta di liquido infiammabile contenuto in una bottiglietta, minacciando di darsi fuoco con l’accendino che stringeva nelle mani qualora le sue problematiche non fossero state adeguatamente ascoltate e seguite dal Comune e dal Sindaco.

Sul posto immediato l’intervento dei Carabinieri, del personale sanitario e dei Vigili del Fuoco che hanno tentato di instaurare un dialogo con l’uomo.

Il Comandante della Stazione Carabinieri di Poggio Renatico, Luogotenente C.S. Roberto Martino libero dal servizio, avvisato di quanto stava accadendo si è precipitato in Comune. Il Comandante ha fatto allontanare tutti i presenti ed ha avviato un lungo e costruttivo dialogo con l’uomo, con il quale già in passato c’erano stati alcuni casuali incontri. Guadagnata la fiducia del cinquantaduenne e assicuratogli che avrebbe ricevuto le attenzioni richieste, il Comandante si è fatto consegnare l’accendino ed ha convinto l’uomo a recarsi in Caserma dove è giunto anche il Sindaco del Comune di Poggio Renatico.

Il cinquantaduenne è stato ascoltato dal Comandante di Stazione e dal Sindaco di Poggio Renatico per poi essere affidato ai sanitari per le cure del caso.

Nelle concitate fasi, al fine di attirare ancor di più l’attenzione, l’uomo ha accennato alla presenza di una bomba all’interno degli uffici comunali. Ispezionati e bonificati tutti i locali dai Carabinieri nessun ordigno è stato rivenuto.

L’approfondita conoscenza del territorio di Poggio Renatico da parte del Comandante di Stazione e delle problematiche di molte delle persone che lo popolano, gli ha consentito di instaurare il proficuo colloquio con il cinquantaduenne ed evitare che la sua disperazione potesse avere un nefasto epilogo.

