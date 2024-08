GDF FERRARA: CONTROLLI SUI LIDI COMACCHIESI A CONTRASTO DEI FENOMENI ILLECITI. LE FIAMME GIALLE SEQUESTRANO MARCHI CONTRAFFATTI, PRODOTTI DANNOSI PER LA SALUTE DEI CONSUMATORI E STUPEFACENTI

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, per il secondo mese consecutivo

dall’inizio della stagione estiva, ha messo in atto un articolato piano per il presidio della fascia

costiera a tutela del “Distretto Turistico Balneare”.

Oltre alle pattuglie quotidianamente impegnate in attività di controllo si sono aggiunte

ulteriori unità di rinforzo provenienti da tutti i Reparti del Corpo della provincia (per un

complessivo di ulteriori 80 militari), con compiti di controllo economico del territorio, per

contrastare quei fenomeni illeciti maggiormente presenti nel corso della stagione estiva

collegati alla vendita di prodotti contraffatti o pericolosi per la salute del consumatore e allo

spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività effettuate a tutela della proprietà industriale e del Made in Italy hanno portato al

sequestro di 427 capi ed accessori con marchi e segni distintivi alterati e alla denuncia di 2

soggetti. Sul fronte dei controlli a tutela della salute pubblica, si segnala il sequestro di oltre

1.300 oggetti non sicuri e la comunicazione alle Autorità competenti di 2 imprenditori. Gli

interventi effettuati hanno interessato sia le principali vie di accesso dei Lidi, i mercati e le

zone adiacenti agli stabilimenti balneari e diversi esercizi commerciali.

I controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro di

circa 50 gr. di hashish e alla denuncia di 2 persone nonché alla ulteriore segnalazione di 27

persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Le attività sono

state svolte con l’ausilio di unità cinofile della Guardia di Finanza di Bologna, soprattutto in

prossimità delle zone e di luoghi della movida comacchiese.

I controlli proseguiranno per tutto il mese di agosto, durante il quale si aggregheranno al

personale in forza alla Tenenza della Guardia di Finanza di Comacchio, altri 10 allievi

marescialli provenienti dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti L’Aquila. Il dispositivo messo

in atto dalle Fiamme Gialle ferraresi, è finalizzato a prevenire e contrastare le diverse forme

di illeciti, con particolare riguardo alle filiere del falso made in Italy e della contraffazione dei

marchi industriali, che costituiscono un serio ostacolo allo sviluppo dell’economica italiana,

unitamente alla vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza che creano

condizioni di concorrenza sleale verso le imprese e danni alla salute dei consumatori.

