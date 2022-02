POROTTO: Guida ubriaco ma è colpito da ordine di carcerazione, arrestato dai Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri 17 febbraio 2022, i Carabinieri della Stazione di Porotto (Fe), nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, notavano una Fiat 500 che procedeva con andamento anomalo lungo via X Martiri. I militari decidevano di procedere al controllo dell’auto e del conducente, per verificare i documenti di guida e circolazione, ma soprattutto per sincerarsi dello stato psicofisico del guidatore. L’uomo alla guida dell’utilitaria P.T., lombardo 51 enne, domiciliato in provincia, era in evidente in stato di ebrezza e veniva quindi sottoposto al test alcolimetrico, che dava esito positivo. La pattuglia tuttavia approfondiva gli accertamenti sui documenti personali e del mezzo ed accertava che l’uomo era colpito da ordine di carcerazione, emesso qualche giorno fa dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno, che aveva disposto la revoca dell’affidamento in prova e la traduzione in carcere del 51 enne, già condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di tre anni e tre mesi e sedici giorni di reclusione nonché ad ulteriori cinque mesi di arresto poiché responsabile dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, atti persecutori e porto abusivo di armi. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di via dell’Arginone, ove sconterà la pena detentiva.

