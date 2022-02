CENTO: acquisito un nuovo mezzo per la Protezione Civile dell’Alto Ferrarese

Mercoledì 16 febbraio, al Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile dell’ Alto Ferrarese, è avvenuta la consegna delle chiavi del nuovo automezzo che integrerà la Colonna Mobile Intercomunale, alla presenza degli Amministratori Locali e Volontari.Si tratta di un van a nove posti, dotato della livrea istituzionale con lampeggianti e radio di servizio, destinato al trasporto dei volontari ed utilizzabile anche per trasportare la cittadinanza in situazioni di emergenza.

A fare gli onori di casa il Comandante della Polizia Locale Dott. Stefano Ansaloni, responsabile dell’ esecuzione di una consolidata convenzione di mutuo soccorso che vede coinvolte tutte le amministrazioni Locali del bacino: il comune di Cento, di Terre del Reno, di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Bondeno e la partecipazione attiva delle Associazioni di Protezione Civile del territorio, che da oltre dieni anni hanno intrapreso un virtuoso percorso di collaborazione con i comuni.

In quest’occasione, il Comandante Ansaloni ha riassunto brevemente agli amministratori le funzioni del Centro Sovracomunale e della colonna Mobile Intercomunale. Alcuni amministratori neo eletti erano alla loro prima visita al Centro Operativo e particolare attenzione è stata data alla capacità dei Volontari, adeguatamente addestrati e dotati di mezzi e moderne attrezzature, a reagire in tempi estremamente ridotti agli eventi emergenziali sul territorio. Anche l’assessore al Volontariato del Comune di Cento Vito Salatiello, accompagnato dal presidente del Consiglio Comunale con delega alla Protezione Civile Matteo Veronesi e portando i saluti del Sindaco, si è unito nei ringraziamenti ricordando quanto nelle recenti emergenze affrontate nel territorio centese, il contributo dei volontari sia stato prezioso, veloce ed altamente specializzato. Il Sindaco di Bondeno, capofila del progetto, ha voluto ringraziare i volontari rimarcando quanto sia importante avere cittadini preparati a fronteggiare le emergenze, essi svolgono un servizio importantissimo per la comunità in forma completamente gratuita. I Sindaci di Poggio Renatico, di Sant’Agostino e di Vigarano Mainarda hanno ribadito il ringraziamento ai Volontari, fondamentale collegamento tra i cittadini e le istituzioni e hanno infine ricordato che da oltre due anni tantissimi sono i servizi che incessantemente vengono gestiti sul fronte dell’ emergenza Covid..

