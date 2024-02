PORTOGARIBALDI: denunciati dalla Stazione Carabinieri una coppia di georgiani per ricettazione, porto abusivo d’arma e possesso di arnesi da scasso

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …







Nella mattinata del 22 febbraio, una pattuglia della Stazione CC di Porto Garibaldi ha fermato durante un normale controllo una vettura con targa georgiana.

Il conducente e la compagna, apparsi da subito insofferenti, sono stati sottoposti a perquisizione. Sul mezzo sono stati rinvenuti oltre ad arnesi da scasso, due coltelli a serramanico e vari prodotti per l’igiene della casa e della persona di note catene commerciali italiane, posti sotto sequestro poiché ritenuti provento di ricettazione, dei quali i due stranieri non sono stati in grado di indicarne la provenienza.

I due stranieri, 45 anni lui e 26 anni lei, dimoranti a Roma, sono stati pertanto deferiti alla Procura di Ferrara poiché ritenuti responsabili dei delitti di ricettazione, porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...