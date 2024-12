PORTOMAGGIORE: Arrestato uomo in esecuzione di Ordine di Carcerazione

Nel pomeriggio di ieri, 20 dicembre 2024, i Carabinieri del N.O.R.M. di Portomaggiore hanno arrestato un uomo in esecuzione di un Ordine per la Carcerazione emesso il precedente giorno 19 dicembre 2024 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bologna. L’arrestato era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari poiché ritenuto responsabile del reato per violenza sessuale aggravata nei confronti di minori, commesso dal mese di gennaio 2024.

L’A.G. felsinea ha quindi confermato l’impianto accusatorio condannando l’uomo a 5 anni di reclusione proprio per violenza sessuale aggravata nei confronti di minori.

L’arrestato è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Ferrara per l’espiazione della pena detentiva.

Mi piace: Mi piace Caricamento...