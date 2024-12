LA CENTESE CHIUDE L’ANNO CON UNA VITTORIA: BONACORSI E GRIMANDI DECISIVI A PORTOMAGGIORE PORTOMAGGIORE – Con un secco 2-0

sul difficile campo della Portuense Etrusca, la Centese conclude il girone di andata in grande stile, conquistando tre punti preziosi in ottica play off.

LE FORMAZIONIAl “Savino Bellini” di Portomaggiore, uno stadio che richiama scenari da categorie superiori, le due squadre si sono presentate così:Portuense Etrusca: Mertens, Gaiani, Marianii Batista, Masiero, Taroni, Rossi, Mirotsev, Formigoni (cap.), Renzi, Braghiroli, Fantoni.A disp: Cova, Sovrani, Masu, Sassoli, Cocchi, Baglietti, Zappaterra, Izzo, Biasini

Centese: Alberghini, Garetto, Cioni (cap.), Kourouma, Quaquarelli, Aiello ( Grimandi) Sassu, Bonvicini, Pirreca, Costantini, Bonacorsi (Rossi)A Disp: Grandi, D’Aniello, Parola, Rimondi, Rossi, Grimandi, Perelli, Zanella

IL MATCHDopo un primo tempo equilibrato, la ripresa ha visto la Centese scendere in campo con maggiore determinazione. Il vantaggio è arrivato al 50° con Federico Bonacorsi, al rientro dopo un lungo stop forzato.Carambola al centro dell’ area e tiro sporcato da una deviazione del difensore rossonero Masiero.

Il raddoppio, al minuto 80, porta la firma di Tommaso Grimandi, nuovo acquisto del mercato invernale. Con un destro potente da fuori area, il centrocampista ha sorpreso il portiere avversario, siglando il 2-0 definitivo e dimostrando subito il suo valore.

PAROLE DI MISTER DI RUOCCOA fine gara, mister Di Ruocco ha elogiato il gruppo: “È stata una vittoria di squadra. I ragazzi hanno dimostrato grande determinazione e hanno meritato il risultato. Complimenti alla Portuense, squadra completa in ogni reparto e che oggi ci ha dato tanto filo da torcere”

UNA CHIUSURA POSITIVADa segnalare anche l’esordio del giovane centravanti Federico Rossi, proveniente dalla Under 19 elite, che ha ben figurato al suo debutto.

