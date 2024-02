PORTUENSE: controlli dei Carabinieri contro furti in abitazione e altri illeciti: denunce, segnalazioni e sanzioni amministrative

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …

Nel pomeriggio di ieri, 15 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree residenziali per prevenire la commissione di reati predatori, in particolar modo dei furti in abitazione, sottoponendo a minuziosi controlli una quarantina di veicoli e oltre sessanta persone, ritenuti di interesse operativo.

Nel contempo, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) Carabinieri di Bologna, del Nucleo Ispettorato del lavoro (N.I.L.) Carabinieri di Ferrara e del Nucleo Carabinieri Forestali di Portomaggiore, hanno dato corso anche a controlli finalizzati a contrastare illeciti in materia di sostanze stupefacenti, igiene degli alimenti, tutela del lavoro e dell’ambiente.

Il bilancio delle attività dei Carabinieri della Compagnia Portuense e dei colleghi dei “Reparti Speciali” è di tre persone denunciate all’Autorità Giudiziaria estense per violazioni in materia di documenti di identità e di gestione di rifiuti speciali pericolosi, con il sequestro, in questo ultimo caso, di oltre 10 kg di fitofarmaci non smaltiti secondo le norme vigenti.

Altre due persone sono state sanzionate amministrativamente per 2.000 e 2.500 euro, per avere, rispettivamente, abbattuto oltre sessanta alberi in area ambientale protetta e per aver impiegato due lavoratori “in nero” in un’attività imprenditoriale. In quest’ultimo caso, è stata disposta anche la sospensione dell’attività.

Sono scattate anche due segnalazioni al Prefetto di Ferrara di altrettanti giovani quali assuntori di stupefacenti, essendo stati trovati in possesso di singole dosi di hashish e marijuana.

I Carabinieri fanno sapere che i servizi straordinari di controllo nel territorio portuense, come nel resto della provincia, continueranno nelle prossime settimane.

