Potenziamento della vigilanza contro gli abbandoni: in partenza a Cento il corso per diventare Ispettore Ambientale Volontario Comunale.

Dalla sinergia fra Comune di Cento, Clara spa e Agriambiente Ferrara ODV, prende forma il corso di formazione per il potenziamento “dell’organico” dei volontari per la vigilanza contro gli abbandoni.

Dalla convinzione che qualsiasi azione possa avere successo solo se piena della massima collaborazione reciproca, nasce l’organizzazione del corso.

I cittadini che vorranno essere parte attiva e consapevole nella tutela dell’ambiente e del decoro pubblico potranno essere formati e far parte del gruppo di volontari già operanti sul territorio.

Il corso che si terrà presso Sala Zarri nelle giornate del 12 e 13 novembre, sarà tenuto dall’Avv. Rosa Bertuzzi, nota e stimata esperta in tematiche ambientali, con la partecipazione di Claudio Castagnoli, ex comandante della Polizia Provinciale di Ferrara, e prevederà un esame finale, all’esito del quale, su decreto del Sindaco, i partecipanti saranno qualificati Ispettori Volontari ed eserciteranno la loro attività sotto il coordinamento di Agriambiente ODV e il comando di polizia locale.

L’ispettore ambientale è la figura deputata a Ispettore Ambientale Volontario (anche solo “Ispettore”): soggetto nominato tale cui sono attribuite funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia Municipale e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale, con poteri ispettivi e con la capacità di effettuare segnalazioni qualificate in merito ad abbandono e corretto svolgimento della raccolta differenziata.

Risulta, pertanto, particolarmente preziosa una partecipazione capillare e diffusa dei cittadini, per poter dare vita a una vigilanza diffusa e partecipata che sappia innescare un virtuoso circolo di prevenzione.

“siamo molto soddisfatti e speranzosi nella buona riuscita di questo corso, crediamo molto nella attività svolta sin qui dai volontari, riconoscendone l’eccellente qualità del lavoro svolto, per questa ragione crediamo sia giusto investire nel potenziamento delle forze. Ringrazio Clara per aver creduto nell’iniziativa e per aver sostenuto il progetto” commenta Salatiello per il comune di Cento.

«I comportamenti scorretti di pochi incivili sono purtroppo in grado di generare degrado e costi per tutta la collettività. Ecco perché il tema della vigilanza, da affiancare all’informazione e all’educazione ambientale, è imprescindibile ai fini della qualità del servizio e più in generale del decoro urbano», ha commentato Alfredo Amman, direttore generale di CLARA «Per questo sosteniamo con convinzione il corso che formerà i nuovi Ispettori».

“L’amministrazione Comunale di Cento e CLARA sostenendo questo corso, che è sicuramente una novità per la provincia di Ferrara, riconoscono e gratificano l’indispensabile operato svolto in questi anni dalle Guardie Volontarie coordinate dalla Polizia Locale. Operato che deve essere sicuramente potenziato introducendo la figura qualificata dell’Ispettore Ambientale congiuntamente all’utilizzo di sistemi tecnologici per la salvaguardia ambientale”Commenta Baccino, presidente di Agriambiente Ferrara ODV.

Il corso in aula del 12 e 13 novembre, dovrà essere preceduto da un modulo di corso online disponibile sulla piattaforma regionale SELF

Gli interessati potranno chiedere l’iscrizione scrivendo a ispettoriambientali@clarambiente.it ricevendo tutte le informazioni, comprese le modalità per sostenere il modulo online.

Le iscrizioni chiudono il 30 ottobre, mentre sabato 22 ottobre alle ore 10, tutti gli interessati sono invitati alla presentazione del corso che si terrà in Sala Zarri, via Guercino 39.

