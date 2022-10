COMACCHIO: Fugge in bici dopo il furto. Arrestato dai Carabinieri

Mercoledì 12 ottobre 2022 F.M., comacchiese 47 enne noto agli uffici di polizia, si è recato presso il supermercato “Bennet” di via Valle Isola di Porto Garibaldi (FE) per fare la spesa. L’uomo è entrato nell’esercizio commerciale come un normale cliente ed ha passeggiato tra le corsie del reparto alimentari selezionando dei prodotti che ha poi occultato sulla sua persona. Giunto all’uscita del negozio il cliente ha cercato di eludere il controllo delle cassiere allontanandosi senza pagare alcunché, le commesse tuttavia hanno notato gli strani movimenti dell’uomo e l’ammanco dei prodotti, per cui hanno chiamato immediatamente l’utenza di emergenza 112 per chiedere l’intervento dei Carabinieri. Nei pressi del centro commerciale c’era la pattuglia della Stazione di Comacchio che ha prontamente raggiunto l’uomo il quale, in sella alla sua bicicletta, aveva percorso poche centinaia di metri. I militari hanno quindi proceduto alla perquisizione del sospettato, rinvenendo 13 confezioni di formaggio per un valore di oltre 100 euro, sottratte poco prima al “bennet” e restituite al direttore, mentre il comacchiese è stato arrestato per furto aggravato in flagranza. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione ove rimarrà ristretto, sottoposto agli arresti domiciliari, sino all’udienza di convalida, così come è stato disposto dalla autorità giudiziaria. Il 13 ottobre l’uomo è stato portato avanti al giudice monocratico del Tribunale di Ferrara che, dopo aver convalidato l’arresto, lo ha condannato ad otto mesi di reclusione con pena sospesa.

