PREMIAZIONI E OSPITI SPECIALI ALLA MILWAUKEE DINELLI ARENA

In occasione del match casalingo contro Chieti la Benedetto XIV ha premiato il suo Platinum Sponsor Tramec. Per l’azienda era presente l’amministratore delegato ed ex vicepresidente della Benedetto XIV Leo Girotti che ha ricevuto il riconoscimento dal Presidente della società Gianni Fava. Leo Girotti ha così commentato questo momento speciale:

“E’ un piacere ritirare questa targa, che riconosce a Tramec la vicinanza ad una società e club a cui sono molto legato. Come detto in estate, in occasione della mia uscita come Vice Presidente continuerete a vedermi sempre a palazzo con la sciarpa indosso perché con la Benedetto, per me, è vero amore.”

Sempre nella stessa giornata la società ha avuto il piacere di avere come ospite Roberto Farinelli campione di motociclismo, reduce dalla vittoria del National Trophy 600 con la sua Kawasaki numero 42. Farinelli, entusiasta, ha raccontato le sue impressioni post match:

“È stato veramente bello assistere alla partita dal vivo, mi sono divertito veramente tanto. I ragazzi sono stati fortissimi hanno vinto ed è stata una bellissima emozione. Ho visto tanta passione nel pubblico è stata davvero una serata piacevole. Ci tenevo a ringraziare la Benedetto XIV per l’invito e sicuramente tornerò!”

