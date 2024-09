Preoccupazione per la chiusura dello sportello Bper a Mezzogoro – l’intervento di Confcommercio

“Vogliamo unirci alla profonda preoccupazione e sconcerto del sindaco di Codigoro, Alice Zanardi per la chiusura dello sportello Bper a Mezzogoro. E’ un ulteriore impoverimento a livelli di servizi per il territorio e per i cittadini (pensiamo particolarmente alla clientela più anziana e fragile) ed ovviamente per gli imprenditori di questo territorio. Già eravamo stati privati dello sportello di Ariano Ferrarese in un recente passato e tutta la clientela era stata spostata appunto sulla filiale di Mezzogoro che ora purtroppo chiude i battenti. Sarà un ulteriore penalizzazione per la stabilità e la crescita di questo comprensorio sul quale è necessario semmai investire ed attrarre nuove attività imprenditoriali. La banca in questo senso svolge un servizio assolutamente essenziale” considerano ad una voce Valentina Menegatti presidente della delegazione Confcommercio a Codigoro affiancata da Massimo Biolcatti – componente della giunta provinciale di Confcommercio e già presidente della locale delegazione – che intendono supportare l’Amministrazione comunale nelle prossime azioni di sensibilizzazione verso l’Istituto di credito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...