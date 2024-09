Maggioranza critica il passaggio di Pettazzoni a Fratelli d’Italia: “Un cambio di casacca opportunistico” Cento – I tre gruppi di maggioranza, Partito Democratico, Attiva, e Cento Si Cura, intervengono sul recente passaggio del capogruppo di Orgoglio Centese, Marco Pettazzoni, al partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia: “A meno di due mesi dalle elezioni regionali, siamo testimoni di un cambio di casacca da parte di Pettazzoni che appare chiaramente opportunistico. È sorprendente infatti che un candidato sindaco, che ha costruito la propria campagna elettorale sull’apartitismo, scelga ora di aderire a Fratelli d’Italia, proprio in un momento così delicato come quello della campagna elettorale. Come si cambia per non morire (politicamente)” spiegano i capigruppo. “La decisione di Pettazzoni è certamente legittima, ma rivela finalmente la vera natura della sua azione politica, specialmente negli ultimi mesi, durante i quali ha ripetutamente mostrato un’allineamento con gli esponenti di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.” “La mossa di Pettazzoni rappresenta l’ennesima variazione nella composizione dei gruppi di minoranza dall’inizio di questo mandato, evidenziando la grande instabilità che li caratterizza. Questa tesi è confermata dalle numerose votazioni in consiglio comunale, che hanno mostrato una significativa eterogeneità di voto tra i vari gruppi di minoranza,” concludono i capigruppo.

Partito Democratico di Cento

