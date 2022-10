Progetto “Diversivo canalazzo”: Volantinaggio del Comitato di Mauro Bernardi

Nella mattinata di domenica 2 ottobre 2022 in piazza Guercino a Cento si è svolto il primo volantinaggio organizzato dal nostro Comitato per informare i cittadini sulle problematiche sollevate dal progetto “Diversivo canalazzo” presentato in sala Zarri il 19/07/2022 che prevede lo scavo di un nuovo canale a nord ovest di Cento, intervento molto discutibile sul quale non c’è stata però nessuna informazione e tanto meno confronto pubblico.

Al volantinaggio hanno partecipato 4 componenti del Comitato; sono stati distribuiti oltre 150 volantini ai passanti che si sono mostrati interessati all’iniziativa, e sono state illustrate le motivazioni per le quali si ritiene debba esserci una discussione/confronto pubblico fra cittadinanza ed Istituzioni su un intervento di notevole impatto ambientale e del costo di oltre 5 milioni di euro.

Parecchi cittadini si sono detti interessati alla vicenda ed hanno lasciato il loro recapito per ricevere ulteriore materiale informativo che verrà predisposto sull’argomento.

I volantinaggi – con anche eventuale raccolta di firme – continueranno nelle giornate di GIOVEDI e DOMENICA nei mesi di ottobre e novembre, sempre in piazza Guercino a Cento, e contemporaneamente verranno messe in cantiere altre iniziative: incontri pubblici, produzione materiale informativo e documentazione sulle problematiche della sicurezza idraulica nel territorio centese, ecc. . Riteniamo che la democrazia vera sia far partecipare i cittadini alle scelte che li riguardano, fornendo loro tutte le informazioni sulle diverse problematiche … lasciare che decidano tutto “eletti” e “tecnici” ci porterà di male in peggio

