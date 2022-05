Progetto “La settimana delle Arti” all’Istituto comprensivo G. Pascoli

Sabato 14 maggio all’Istituto comprensivo G. Pascoli, una coloratissima e vivace cerimonia ha concluso il progetto “La settimana delle Arti”

Finalmente dopo tante chiusure forzate, la scuola ha visto aprire le porte a tutti: studenti, personale scolastico e genitori. E’ stato un bellissimo momento che ha coinvolto in particolare la scuola secondaria di primo grado e le classi quarte e quinte della primaria. I ragazzi e i bambini sono diventati protagonisti attivi di un’ esperienza didattica ed educativa indimenticabile.

La docente promotrice del progetto Prof.ssa Barbara Passarini, coadiuvata dalla prof.ssa Mariangela Govoni, ha saputo trasformare la scuola in un ambiente di incontro. Durante la settimana che ha preceduto la cerimonia, numerosi ospiti tra musicisti, scrittori, attori, coreografi… hanno incontrato i ragazzi che hanno avuto l’opportunità speciale di ascoltare esperienze e passioni.

Mesi di progettazione hanno permesso a tutti di godersi questo bellissimo finale!

Un ringraziamento speciale va alla Dirigente dott.ssa Calabria Rosaria che ha sostenuto con competenza ed entusiasmo il progetto, alle insegnanti Passarini e Govoni per la creatività, l’impegno e la passione, al tecnico informatico Claudio Balboni per la sua disponibilità e professionalità, a tutti i docenti dell’istituto che hanno dimostrato collaborazione e coordinamento e a tutto il personale ATA per aver dedicato tempo ed energie affinché la festa diventasse un “successo”….e un grazie speciale a tutti i genitori per esserci stati!

