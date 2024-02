PROTAGONISTA LA POESIA all’Istituto Comprensivo “Ferrante Gonzaga” di Guastalla

L’Istituto Comprensivo “Ferrante Gonzaga” di Guastalla ripropone per la sesta edizione il progetto di poesia per le classi seconde della Scuola Secondaria di Primo grado, realizzato in collaborazione con la Casa Editrice Freccia D’Oro di Cento (FE), con l’intento di incentivare l’interesse e la curiosità dei ragazzi verso l’arte poetica, di smuovere i loro cuori e appassionarli al “bello” lasciando un ricordo indelebile del loro passaggio alla scuola media.

Gli studenti hanno descritto in versi luoghi familiari, che portano nel cuore, e sapori che amano, perché suscitano in loro forti emozioni facendo riaffiorare ricordi preziosi. Hanno riscoperto il fascino delle proprie origini, attraverso il dialetto o la lingua madre, confrontandosi con i nonni o con i parenti in paesi lontani, valorizzando tramite l’indagine linguistica le tradizioni e le differenti culture, affinché esse possano amalgamarsi ed essere percepite come opportunità di crescita e fonte di arricchimento personale.

Il titolo scelto quest’anno dagli stessi studenti per la loro raccolta è “Nel cuore della fantasia – parole, poesie e versi dei piccoli poeti di Guastalla” ed è attualmente in distribuzione nel circuito della casa editrice.

Mi piace: Mi piace Caricamento...