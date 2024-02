VIGARANO MAINARDA: controllo straordinario del territorio per contrastare i furti in abitazione e reati predatori

Nella serata di ieri, 9 febbraio 2024, i Carabinieri della Compagnia di Cento hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda per la prevenzione e repressione dei reati predatori, con particolare riguardo ai furti in abitazione e ai danni di esercizi commerciali, nonché in violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, infatti, nel territorio vigaranese si sono verificati alcuni furti in abitazione ed immediatamente è arrivata la risposta dell’Arma che ha incrementato i servizi preventivi nelle ore pomeridiane e serali fino a giungere alla serata di ieri quando i militari della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi delle Stazioni di Poggio Renatico e Casumaro, hanno attuato posti di controllo lungo le vie principali e pattugliato l’intero territorio procedendo a fermare 23 veicoli, identificare 38 persone e controllare 4 esercizi pubblici.

Le attività di controllo del territorio continueranno anche con finalità di prevenire eventuali azioni delittuose nel territorio.

