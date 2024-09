PROVINCIA: i Carabinieri augurano “BUON ANNO SCOLASTICO!” agli studenti ferraresi

Anche quest’anno l’anno scolastico ha avuto inizio e migliaia di studenti della provincia di Ferrara sono tornati sui banchi di scuola.

Gli studenti delle scuole primarie, oltre agli insegnanti e ai collaboratori scolastici, fuori dagli istituti hanno incontrato anche i Carabinieri che hanno augurato a tutti i piccoli studenti un “buon inizio delle lezioni”.

Anche per quest’anno l’Arma sarà presente nelle scuole, non solo all’ingresso e all’uscite dalle lezioni per garantire la necessaria cornice di sicurezza e prevenire la consumazione dei reati, ma soprattutto con i consueti incontri sulla legalità che verranno organizzati presso gli istituti di ogni ordine e grado in base al “protocollo d’intesa per la prevenzione del bullismo e della devianza giovanile” siglato da Prefettura, Istituti Scolastici e Forze di Polizia.

Anche in questo giorno speciale, l’Arma estense ha voluto manifestale la propria vicinanza alla popolazione, rinnovando ancora una volta i reciproci sentimenti di affetto e stima che li legano.

