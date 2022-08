Raccolta firme a favore delle liste del PCI a Casumaro

In attesa del secondo appuntamento per la raccolta firme a favore delle liste del PCI Partito Comunista Italiano che si terrà il prossimo fine settimana a Casumaro (nel piazzale davanti alla sede della consulta civica), ricordiamo che è possibile sottoscrivere le liste presso gli uffici elettorali dei comuni di Ferrara, Terre del Reno (località Sant’Agostino) e Cento. “Firmare per la lista PCI – tiene a precisare Marco Cevolani, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale 9 di Ferrara – non comporta alcun obbligo, significa esercitare la democrazia sostenuta da cittadini liberi.”Per avere maggiori informazioni sulla raccolta firme è possibile visitare la pagina facebook PCI Cento, scrivere a ferrara@ilpcier.it o telefonare al 392 227 1970

