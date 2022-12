Rassegna Arte & Musica a Cento: sabato 3 dicembre ore 17 Chiesa Santissimo nome di Dio-Cento

Different Things con Alessandro Creola, sax e Alessandra Ziveri, arpa

Domani, presso la Chiesa del Santissimo Nome di Dio -Via B. Gennari 20 – Cento (FE)- si terrà il concerto della rassegna “Arte & Musica a Cento” Different Things con Alessandro Creola, sax e Alessandra Ziveri, arpa.

Musiche di Vivaldi, Bumke, Bozza, Ghidoni, Piazzolla e Scott.Il duo Sax e Arpa è una efficace coppia strumentale che unisce il caldo timbro del sassofono alla liquida leggerezza dell’arpa, con un repertorio che prevede sia musiche originali che trascrizioni selezionate, per esplorare ad ampio raggio le diverse potenzialità di questi due bellissimi strumenti.Il programma prevede, tra gli altri, l’esecuzione del Notturno di Gustav Bumcke (1876-1963), Aria di Eugene Bozza (1905-1991), Cafè 1930 di Astor Piazzolla (1921-1922), Sonata in La minore di Antonio Vivaldi (1678-1741) e la Sonata originale di Andy Scott, compositore che mescola suggestioni e passaggi che passano dal jazz, alla musica classica a un sentore di armonie e melodie del folklore est europeo.ingresso libero il prossimo appuntamento della rassegna saràsabato 14 gennaio 2023 alle ore 16.30 presso il Santuario della Beata Vergine della Rocca di Cento conLE PETIT TRIOPetra Seganfreddo flautoEleonora De Poi violaIlaria Bergamin arpa

