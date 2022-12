Importanti novità per l’Associazione Mattia e i Suoi Amici dal prossimo anno. La principale riguarda il premio Mattia che non sarà più solo riservato ai giovani che si distinguono durante l’anno in particolari attività (sociali, sportive, culturali o imprenditoriali) ma anche a quelle persone o associazioni che svolgono attività in favore di essi.

Inoltre, a partire da gennaio, la Biblioteca di Mattia (www.bibliotecadimattia.it) non sarà più soltanto online ma offrirà consultazioni e prelievo volumi (previo appuntamento) presso la sede della Bocciofila (uffici interno bocciodromo al primo piano).Sarà inoltre offerta la possibilità, a chi lo desidera, di esporre “virtualmente” sul portale della stessa biblioteca, in modo assolutamente gratuito, le proprie opere (come quadri o fotografie, ma anche libri per il download digitale gratuito)

