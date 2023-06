Rassegna cinematografica-LA BELLA STAGIONE-dal 4 al 27 luglio

Al termine dei concerti e degli eventi di giugno nell’ambito de “La Bella Stagione” (rassegna di spettacoli all’aperto realizzata da Fondazione Teatro G.Borgatti in collaborazione con il Comune di Cento) l’intrattenimento prosegue in luglio, con il ciclo di appuntamenti della rassegna cinematografica che si svolgerà in Piazza del Guercino.

Si comincia il 4/07 con “Blues Brothers”, per proseguire il 6/07 con “Ritorno al futuro”, l’11/07 con “Margini”, il 13/07 con “il ritratto del Duca”, il 18/07 “Toy story”, il 20/07 “Frankenstein junior”, il 25/07 “Jurassic park” per finire con “Notting Hill” il 27/07.

