RENAZZO: Deve scontare 4 anni per violenza sessuale e detenzione di sostanza stupefacente, arrestato dai Carabinieri

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio organizzati dal Comando Provinciale di Ferrara in occasione del ferragosto, i Carabinieri della Stazione di Renazzo hanno rintracciato un cittadino straniero trentaduenne, residente nel modenese, che, dai controlli espletati in banca dati, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna.

L’uomo, che in provincia di Firenze nel giugno del 2016 si è reso responsabile di violenza sessuale e nel 2022 è stato sorpreso dai Carabinieri in Crevalcore con stupefacente del tipo cocaina, è stato condannato in via definitiva all’espiazione di quattro anni e nove mesi di reclusione.

I Carabinieri della Stazione di Renazzo hanno quindi dato esecuzione alla misura a carico del trentaduenne che, espletate le formalità di rito relative all’arresto, è stato associato alla Casa Circondariale di Ferrara dove sconterà la pena.

Mi piace: Mi piace Caricamento...