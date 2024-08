COMACCHIO (FE) – CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI FORESTALI PRESSO I LIDI PER IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI

Con la giornata di ieri si è concluso il servizio straordinario di vigilanza svolto, presso i lidi comacchiesi, dai militari dei Nuclei Carabinieri Forestali di stanza nella provincia ferrarese. Nelle giornate del 14 e del 15 Agosto sono state complessivamente impiegate 6 pattuglie per 12 unità, operanti nell’arco delle 24 ore con personale proveniente dai reparti di Ferrara, Bondeno, Portomaggiore e Comacchio. I servizi sono stati predisposti all’interno di un più ampio dispositivo di controllo coordinato e finalizzato in particolare alla prevenzione del rischio incendi, che ha visto impegnati altresì volontari del servizio territoriale di protezione civile, nonché appartenenti di associazioni operanti in campo ambientale. La presenza del personale in uniforme ha avuto come obiettivo prioritario quello di informare i fruitori degli stabilimenti balneari, soprattutto più giovani, sullo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi e sui divieti ad esso relativi. L’attività di sensibilizzazione messa in atto dagli operatori ha contribuito positivamente alla prevenzione di condotte illecite e di comportamenti poco attenti, come dimostrano gli esiti del servizio, durante il quale non sono state registrate criticità, ad eccezione di un singolo caso in cui si è reso necessario l’intervento sanzionatorio. Il bilancio numerico dell’attività si può riassumere in 35 controlli effettuati, 30 persone identificate, 1 sanzione amministrativa.

