RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA CONTROREPLICA DI CALDARONE AL SINDACO DI CENTO

Sindaco e poco caro,

cercherò di fare chiarezza combattendo la tua saccenza con poche parole, perchè le tue azioni politiche si misurano nei fatti e non nelle epistole sui social.

Chi ha il primato nel criticare sulla base di fake è il PD e in particolare Elly Schlein e tu che sei sulla stessa buona strada.

Le risorse mancano per tutti.

Magari se i tuoi alleati grillini non buttavano 240 Mld tra reddito di cittadinanza, Superbonus, monopattini e banchi a rotelle, ci sarebbe stata qualche risorsa in più…

La mancanza di risorse non ha nulla a che fare con gli errori amministrativi e le scelte sbagliate che ti ho contestato. C’entra molto di più l’ arroganza e la presunzione, come traspare da ogni parola della tua risposta.

Tu e la tua giunta, continuate a rimarcare che io debba studiare, tu che hai studiato mi potresti spiegare con esattezza come si fa a rovinare una città in così poco tempo?

Di tutte le mancanze che ti ho contestato, perché hai risposto solo a 2 punti?

Sugli altri, ti fa comodo sorvolare per convenienza o per paura?

Qualcuno direbbe: sindaco solo chiacchere e distintivo.

Perché non si ti sei mai degnato di rispondere alle mie 10 domande sulla revoca dell’appalto del Teatro negando persino la convocazione del Consiglio comunale richiesto per discuterne pubblicamente? È questo il tuo concetto di confronto e di democrazia? Evidentemente si ispira più a Maduro che ai principi liberaldemocratici.

Perché hai negato ai cittadini della Ceres un aiuto in emergenza sulla situazione idrica lasciandoli senza acqua per 3 giorni, nonostante avessero protocollato una lettera per chiederti aiuto dove lamentavano il tuo silenzio?

Perché sull’ospedale non fai sapere a tutti i cittadini centesi che hai votato a favore tutti i bilanci del CTSS che prevedevano I tagli all’ospedale di Cento?

Se voti a favore, sei complice.

Perché non dici ai cittadini centesi, che la regione ha messo per iscritto che il reparto maternità è stato chiuso per una scelta politica visto che mancavano gli operatori sanitari ed è stato deciso di non reperirli?

Perché non fai sapere che nonostante tu sapessi, hai votato a favore per i tagli mostrandoti prono a Bonaccini, perché?

Perché non dici ai cittadini centesi che i famosi 2 milioni di Euro che ti vanti di aver investito sulle strade, sono stati spesi in parte nella via dove abita un unico cittadino, tuo assessore oltretutto e in parte dove è passato il giro d’Italia ed hai abbandonato tutto il resto?

Eppure ci vivi a Cento, dovresti vederli i buchi che mettono in pericolo di vita tutti i giorni i cittadini.

Perché non rispondi alle Consulte e fai finta che vada tutto bene nonostante stiano protestando per il totale abbandono dimettendosi in massa?

Perché anziché investire sulla sicurezza, hai deciso di spendere milioni di Euro per costruire un dormitorio in pieno centro che aumenterà la delinquenza vicino a scuole e negozi?

Perché anziché investire sulle palestre, hai costruito una scuola milionaria in una frazione che non può permettersi neanche il servizio del doposcuola per mancanza di fondi?

Perché hai acceso un mutuo milionario per acquistare le scuole di Corporeno che cadono a pezzi?

Perché hai speso milioni di euro per finire il progetto di Piero Lodi costruendo l’asilo nido ad Alberone che servirà a Finale Emilia?

Perché anziché risparmiare spegnendo le luci alla sera e al mattino mentre i ragazzi si recano a scuola, hai preferito assumere 25 dipendenti comunali?

Io non ti accuso di amministrare Cento come se fosse un gioco di società, tu la stai amministrando pensando di giocare a Monopoli dove il premio finale è sempre lo stesso, vincere una foto da mettere sui social per farsi mettere i like dai tuoi amici e andare sui giornali con il sorrisetto di chi, ha usato Cento solo come trampolino di lancio per una poltrona migliore.

Anch’io voglio essere fiduciosa come lo sono la maggioranza dei cittadini centesi, sperando che tu vada a casa molto presto per poter iniziare a lavorare seriamente per i cittadini e non per i propri interessi.

Capogruppo FDI Francesca Caldarone

