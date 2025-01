Sabato 1 Febbraio si terrà la prima Fiera delle Associazioni del Comune di Cento

Si terrà sabato 1 Febbraio la prima Fiera delle Associazioni del Comune di Cento, un evento nato dalla mente di un comitato promotore con l’obiettivo di far conoscere al territorio le associazioni di Cento e delle sue frazioni attraverso una vera e propria organizzazione fieristica.

Saranno ben 42 gli enti presenti all’interno della ex scuola elementare di Renazzo, con stand informativi, volantini e dettagli sulle proprie attività, modalità di tesseramento e contatti. Un’occasione preziosa per tutti i cittadini che vogliono impegnarsi attivamente nella comunità o semplicemente scoprire nuove opportunità di crescita personale.

L’iniziativa rappresenta, inoltre, un’importante occasione di networking per le associazioni stesse, che avranno la possibilità di collaborare e rafforzare i legami reciproci.

Il Vice Sindaco di Cento, Vito Salatiello, ha commentato:

“La prima Fiera delle Associazioni è una grande iniezione di fiducia per il futuro. La presenza di ben 42 realtà testimonia che l’entusiasmo ha un effetto trascinatore e che la voglia di fare insieme è più forte di quanto si creda. Sono certo che questa iniziativa sarà solo l’inizio di tante altre opportunità nate dall’incontro di tante realtà locali. Un plauso speciale va a tutte le associazioni partecipanti e un grazie grande quanto una casa al comitato promotore, guidato da Proloco Renazzo, Astrofili, Tararì Tararera, Gipsoteca Vitali e UISP.”

Il contesto in cui si svolgerà la Fiera è il neonato polo polifunzionale delle ex scuole elementari di Renazzo, che, a meno di un mese dall’inaugurazione, si apre al territorio con una giornata di festa e condivisione. Dopo anni di chiusura, l’edificio torna finalmente a essere un luogo di riferimento per la comunità, ospitando iniziative che valorizzano il tessuto sociale e associativo del territorio.

Il Sindaco, Edoardo Accorsi, ha sottolineato l’importanza di questa riapertura:

“Restituire alla cittadinanza un edificio che per anni è rimasto chiuso è un segnale di attenzione e valorizzazione del nostro patrimonio. Il neonato polo polifunzionale delle ex scuole elementari di Renazzo rappresenta un nuovo cuore pulsante per la vita sociale e culturale del territorio. La Fiera delle Associazioni è la dimostrazione concreta di come questo spazio possa diventare un punto di incontro e di crescita per tutta la comunità. Mi unisco anche io ai più sentiti ringraziamenti verso il comitato promotore di questa iniziativa.”

