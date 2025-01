“Aperilibrando”, dal 5 febbraio alla Gipsoteca Vitali di Cento

Inizierà il prossimo 5 febbraio alla Gipsoteca Vitali di Cento la rassegna letteraria promossa dalla Pro Loco del Gambero di Cento “Aperilibrando”. Sarà una serie di presentazioni che avranno come protagonisti autori locali e non. Gli organizzatori, simpaticamente, vogliono specificare che gli appuntamenti si svolgeranno “all’ora dell’aperitivo”. Si inizia appunto il 5 febbraio alle ore 18:45 con “Tyralogy Sequenza Finale” di Bob Mc Tyra, al secolo Roberto Tira.

Bob Mc Tyra alias Roberto Tira, figlio del boom degli anni ’60 oggi si dice boomer, scopre in tarda età la sua vena di poeta e scrittore. Alcuni suoi amici con una punta di amichevole sarcasmo dicono che poteva aspettare ancora un po’. «Avvicinarmi alla scrittura è stato un percorso molto sofferto ed intimo – racconta l’autore – anche in gioventù ho sempre manifestato questa mia vena creativa, ma per timidezza l’ho nascosto tra le pieghe di fogli ingialliti chiusi in un cassetto. Un giorno accade un qualcosa che ti fa prendere quei fogli e ti induce a scrivere una storia, una poesia o un semplice pensiero. È come liberare i sentimenti che avevi dentro te stesso – conclude – o forse un bisogno di ricordare i momenti della propria vita che se ne sono andati».

Al termine delle letture ci sarà la possibilità del firmacopie e di un momento conviviale.

