SALATIELLO: “Lavoriamo alla riqualificazione degli spazi del calcio”

Avvio di importanti interventi tecnici di progettazione per le strutture calcistiche del territorio. Il Vicesindaco Salatiello “Con le risorse disponibili, stiamo passo dopo passo, lavorando per la riqualificazione degli spazi destinati al calcio nel nostro Comune. In cantiere lavori di lamping e un campo sintetico.”

Sono stati affidati i lavori di progettazione per due importanti interventi di riqualificazione delle strutture calcistiche di Cento e frazioni, per un totale di circa 60 mila euro. Il primo intervento si concentra sull’ammodernamento del campo di calcio a 11 del Parco del Reno, per la sua conversione in campo sintetico. “La progettazione, finalizzata ad intercettare con successo le linee di finanziamento disponibili in ambito sportivo, è il primo passo necessario a dare risposta ai grossi disagi dovuti all’uso intensivo, specie nel periodo invernale. Con questo atto, l’amministrazione si prende l’impegno, nero su bianco, a dare risposte concrete.” commenta il Vicesindaco e assessore allo Sport Vito Salatiello.

Mentre il secondo intervento affida la progettazione esecutiva per la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione di tutti i campi da calcio nel Comune. “Anche questa, un’azione di ammodernamento necessaria ad intercettare linee di finanziamento per la riqualificazione in ambito sportivo ed energetico.” specifica Salatiello che prosegue “Non essendovi, ad oggi, neppure un impianto con sistema di illuminazione a led, si vuole dare una prima risposta anzitutto al nostro ambiente, ma anche alle casse di Comune e società sportive attraverso la possibilità di fruire di impianti più efficienti e poco soggetti all’usura.”

“Sono progetti in cui crediamo molto e riteniamo siano una doverosa risposta ad una disciplina sportiva che, pur essendo una delle più praticate, da molto tempo non vede investimenti. Entrambi gli interventi, che si collocano in continuità con la progettazione del basamento delle torri faro dello stadio L. Bulgarelli, vanno in piena rispondenza ad esigenze di efficientamento ambientale: in un caso abbattendo le emissioni legate agli sfalci e connesse al risparmio idrico per l’irrigazione, in un altro riducendo di ¾ in media il consumo elettrico. In entrambi i casi, poi, un significativo miglioramento del comfort per chi pratica l’attività. Siamo molto fiduciosi e garantiamo il massimo impegno per la prosecuzione con successo di queste iniziative”. conclude Salatiello.

