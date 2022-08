SCIOPERO DELLA FAME: Il Consigliere della Partecipanza Agraria di Cento Mirco Gallerani all’estrema protesta

La protesta messa in atto da parte del consigliere della Partecipanza Agraria di Cento Mirco Gallerani è riassunta nel comunicato che segue:

“Oggi, giovedì 4 agosto 2022, alle ore 12.00, ho occupato l’aula consigliare della Partecipanza Agraria di Cento, con contestuale sciopero della fame ed astensione dei farmaci salvavita. Tale sofferta protesta è determinata dal gravissimo stato di illegalità in cui versa l’Ente e dall’inerzia dell’Autorità di tutela, a cui è nota la situazione. Visti inutili gli strumenti degli esposti, di fonte a ritardi, irregolarità e gravi violazioni statutarie e senza mai dimenticare che la Partecipanza nega i diritti civili di rappresentanza e voto alle donne, ogni ulteriore silenzio diviene complicità: da tale atteggiamento voglio prendere decisamente le distanze. L’ultima irregolarità posta in essere è la mancata presentazione del Bilancio Consuntivo che avrebbe dovuto essere presentato al Consiglio entro il 21 giugno scorso. Pertanto la mia protesta rientrerà solo a seguito di un intervento dell’Autorità di tutela o con la convocazione del Consiglio dell’Ente, che dovrà esaminare i seguenti punti: Bilancio consuntivo, adozione procedure assunzione segretario (di cui l’Ente è privo da gennaio), votazione per l’elezione del Presidente (di cui l’Ente è privo da gennaio).”

Mirco Gallerani

