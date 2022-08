Scie (non chimiche) su Cento: spettacolo serale

di Marco Cevolani

Qualche sera fa i cieli di Cento sono stati solcati da un notevole numero di scie di condensazione degli aerei che normalmente sorvolano ad altissima quota la nostra città. Uno spettacolo che sicuramente avrà attirato le curiosità dei complottisti che invece credono al famoso complotto delle scie chimiche.

La teoria del complotto sulle scie chimiche – leggiamo da wikipedia – sostiene che, alle scie di condensazione visibili nell’atmosfera terrestre, create dagli aerei, siano intenzionalmente aggiunti degli agenti chimici o biologici, spruzzati in volo per mezzo di ipotetiche apparecchiature montate sui velivoli, per varie finalità.

Il diffondersi di questa teoria nel mondo attraverso i mass media, in particolare Internet, ha fatto sì che enti governativi si siano trovati a ricevere, da parte di varie persone, richieste di spiegazioni in merito a questo presunto fenomeno. Gli stessi enti governativi e la comunità scientifica hanno ripetutamente dimostrato l’assoluta inconsistenza e incoerenza scientifica di tali asserzioni; analoghe risposte sono state date dai diversi governi italiani alle relative interrogazioni parlamentari, oltre che da numerosi piloti ed esperti di meteorologia. Anche riviste e programmi di divulgazione scientifica hanno definito la teoria una “bufala”.

KODAK Digital Still Camera

Mi piace: Mi piace Caricamento...